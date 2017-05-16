В Волгограде экс-капитан ФСБ осужден на четыре года за мошенничество

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Волгоградский гарнизонный военный суд вынес приговор бывшему капитану регионального управления ФСБ Андрею Чуманову, который обвинялся в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе суда во вторник.

"По совокупности совершенных преступлений Чуманову назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 150 тысяч рублей. Кроме того, осужденный лишен воинского звания "капитан"", - сказал собеседник агентства.

Установлено, что капитан УФСБ по Волгоградской области Чуманов в 2006 году, познакомившись с волгоградским ресторатором Алексеем Торубаровым, предложил тому свою помощь в приобретении в собственность помещения в центре города. При этом он умышленно сообщил предпринимателю заведомо ложные сведения о том, что имеет влияние на исход аукционных торгов.

В первых числах декабря 2006 года перед аукционными торгами Чуманов сообщил Торубарову, что якобы для обеспечения полной победы на аукционе и устранения претендентов необходима сумма в размере 13,5 млн рублей. Указанную сумму ресторатор передал сотруднику ФСБ, а тот деньги присвоил.

Кроме того, весной 2007 года Чуманов, действуя в сговоре с бывшим депутатом Волгоградской городской думы Евгением Глазковым, узнав о намерениях Торубарова приобрести еще помещение в центре Волгограда, также получил от него более 18 млн рублей. Деньгами злоумышленники распорядились по своему усмотрению.

Глазков за совершенные преступления был осужден в октябре 2013 году. Суд приговорил его к 2,5 года колонии общего режима.

Чуманов тогда скрылся от следствия и был объявлен в федеральный розыск. Экс-сотрудника ФСБ спустя три года задержали в Чеченской республике и этапировали в Волгоград.