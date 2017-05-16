Следователи смогут получать данные о звонках сотовых абонентов на месте происшествия

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Верховный суд разъясняет, что суды вправе давать разрешение на получение следователем информации о телефонных соединениях всех абонентов сотовой связи, которые находились в районе совершенного и предполагаемого преступления.

"Суд вправе удовлетворить ходатайство о получении информации о состоявшихся соединениях между абонентами либо о соединениях, которые будут производиться в отношении абонентов, когда точно определить их в данный момент расследования не представляется возможным", - говорится в проекте постановления пленума, посвящённого производству следственных действий, связанных с ограничением конституционных прав граждан, обсуждаемого во вторник.

Как разъясняет законодатель, например, следователь с разрешения суда может получить у операторов сотовой связи информацию о входящих-исходящих соединениях всех абонентских номеров, относящихся к номерной емкости данного оператора сотовой связи, находившихся в определенный день в конкретный период времени в непосредственной близости к месту происшествия.

Также судьей может быть дано разрешение на получение сведений о дате, времени, продолжительности соединений между абонентами и (или) абонентскими устройствами, а также номерах абонентов, других данных, позволяющих идентифицировать абонентов, а также сведений о номерах и месте расположения приемопередающих базовых станций, говорится в проекте пленума.