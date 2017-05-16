В Минпромторге не исключили переноса авиасалона МАКС из Жуковского в Кубинку

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Вопрос о переносе Международного авиационно-космического салона (МАКС) из Жуковского в парк "Патриот" в подмосковной Кубинке обсуждается, сообщил во вторник на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" директор департамента авиационной промышленности Минпромторга России Сергей Емельянов.

"Окончательное решение пока не принято", - сказал он.

По словам Емельянова, "основной вопрос (при обсуждении) - это экономика и возможность размещения всей экспозиции на площадке парка "Патриот".