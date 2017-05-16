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Фрегат "Адмирал Горшков" передадут флоту в ноябре 2017 года

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" планируется передать флоту в ноябре 2017 года, сообщил начальник управления кораблестроения ВМФ РФ Владимир Тряпичников журналистам.

"Много заказов предстоит сдать в этом году. В ноябре месяце (...) вступят в состав ВМФ фрегат "Адмирал Советского Союза Горшков" и судно тылового обеспечения "Эльбрус", - сказал Тряпичников.

"Адмирал флота Советского Союза Горшков" - флагманский корабль проекта 22350, который разработан Северным проектно-конструкторским бюро. Закладка фрегата состоялась на ОАО "Судостроительный завод "Северная верфь" в Петербурге 1 февраля 2006 года. Срок передачи фрегата флоту неоднократно переносился. Изначально его планировалось передать ВМФ РФ в 2015 году, затем срок был перенесен на 2016 год.

Как сообщал в декабре 2015 года заместитель главнокомандующего ВМФ РФ Виктор Бурсук журналистам, передача задерживается в связи с необходимостью проведения большого количества испытаний головных кораблей проектов.

На "Северной верфи" отмечали, что количество примененных на "Адмирале Горшкове" опытно-конструкторских разработок в несколько раз больше, чем на других кораблях, причем большинство из них носит масштабный характер.

Теги: ВМФ, Адмирал Горшков
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