В Петербурге водитель отомстил школьнику за показания о ДТП выстрелом в его брата

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы Петербурга ведут розыск водителя, который на следующий день после ДТП нашел давшего показания об аварии школьника, избил его и ранил из травматики его брата.

Как сообщила пресс-служба СКР, днем в понедельник, 15 мая, около станции метро "Удельная" мужчина ударил 15-летнего подростка кулаком по лицу и выстрелил в ногу его 17-летнему брату из травматического оружия. Так он отомстил 15-летнему школьнику за показания, которые тот дал накануне, став очевидцем ДТП на пересечении Ланского шоссе и Омской улицы.

После этого водитель скрылся с места происшествия. Подростки были доставлены в медицинское учреждение. Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства (статья 213 УК РФ).

"Главным следственным управление СКР по Петербургу инициирован вопрос о принятии к своему производству материалов доследственной проверки по факту травмирования двух подростков. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленный установление местонахождения водителя, а также всех обстоятельств происшедшего", - говорится в сообщении.

По результатам доследственной проверки, ход которой находится на особом контроле у руководства СКР Петербурга, будет принято процессуальное решение.