Ройзман будет участвовать в выборах губернатора Свердловской области от "Яблока"

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборы губернатора Свердловской области от партии "Яблоко".

"Все. Приняли решение. Выдвигаюсь на выборы губернатора Свердловской Области от "Яблока". Григорию Явлинскому - спасибо за позицию и поддержку", - написал Ройзман в фейсбуке.

Ранее сообщалось, что он может быть выдвинут кандидатом в губернаторы региона от "Яблока".

Выборы главы Свердловской области состоятся в Единый день голосования в сентябре этого года.