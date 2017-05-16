Ройзман будет участвовать в выборах губернатора Свердловской области от "Яблока"

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборы губернатора Свердловской области от партии "Яблоко".
"Все. Приняли решение. Выдвигаюсь на выборы губернатора Свердловской Области от "Яблока". Григорию Явлинскому - спасибо за позицию и поддержку", - написал Ройзман в фейсбуке.
Ранее сообщалось, что он может быть выдвинут кандидатом в губернаторы региона от "Яблока".
Выборы главы Свердловской области состоятся в Единый день голосования в сентябре этого года.