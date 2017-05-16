В Крыму пожаловались на демпинг со стороны турецких отелей

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Объекты размещения Крыма не стали завышать цены, но им тяжело конкурировать с демпингующими турецкими отелями, заявил журналистам во вторник министр курортов и туризма республики Сергей Стрельбицкий.

"В марте руководитель Ростуризма проводил большое совещание в Ялте, убеждая средства размещения грамотно подойти к ценообразованию. Цены в Крыму на сегодня уже стабилизировались. Есть и примеры, когда цена уходит вниз. Те объекты размещения, кто четко среагировал на ситуацию и не допустил завышения, уже могут похвастаться стопроцентной заполняемостью. На эти объекты турпоток всегда возрастает", - отметил Стрельбицкий.

Он рассказал, что цены на размещение в объектах санаторно-курортного комплекса на южном берегу Крыма выросли в целом на 2,7%, на малые отели - на 6,4%.

Сергей Стрельбицкий также отметил, что отельерам Крыма приходится выдерживать кункурентную борьбу с турецкими объектами размещения, предлагающими россиянам низкие цены.

"Мы по поручению главы республики готовим письмо в правительство РФ, чтобы каким-то образом помочь отельерам в борьбе, существующей на туристическом рынке. Но должен сказать, что в июне цены у турецких коллег стабилизируются, а в июле-августе думаю, они будут выше, чем в Крыму. Потому что мы добились стабилизации, а тот, кто сейчас демпингует, должен будет принимать меры, чтобы вернуть уходящие деньги", - заявил Стрельбицкий.