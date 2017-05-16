В Татарстане водитель вывалил стадо коров из кузова "Камаза"

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Работники одной из агрофирм Татарстана нестандартным образом доставили стадо коров на пастбище: довезя на самосвале скот до места назначения, животных не спустили по специальному трапу, а, не церемонясь, вывалили на пастбище из кузова грузовика.

"Это шокирующее обращение с животными", - сообщается на сайте Минсельхозпрода республики со ссылкой на слова генерального директора агрофирмы "Лениногорская" Ирека Ягафарова.

Видео очевидца инцидента, на котором стадо коров вываливают на пастбище из кузова самосвала "КАМАЗ", ранее опубликовали в интернете. По словам очевидцев, животные падали, некоторые из них не могли сразу подняться.

Позже была проведена проверка обстоятельств произошедшего.

"Уволены водитель, перевозивший коров, и заведующий отделением агрофирмы", - сообщил Ягафаров.

"Результаты обследования показали, что ни одна корова не пострадала", - отметил он.