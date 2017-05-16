Медведев определил правовой статус российского космонавта

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил положение о российских космонавтах. Положение, текст которого опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, определяет правовой статус космонавтов РФ.

Согласно документу, космонавтом является российский гражданин, выразивший желание участвовать в космических полетах, соответствующий требованиям к профессии, прошедший конкурсный отбор и подготовку, и по результатам квалификационной аттестации принятый на должность космонавта-испытателя для осуществления профессиональной деятельности.

В положении перечисляются права и обязанности космонавтов.

В частности, космонавты имеют право на бесплатное получение медицинской помощи, жилые помещения, предоставляемые на период профессиональной деятельности, на доступ к технической и научной документации на пилотируемые космические объекты, получение достоверной информации о своей программе подготовки к выполнению пилотируемого полета.

С другой стороны, космонавт в том числе обязан выполнять программу подготовки к пилотируемым полетам, указания специалистов, выполнять требования о защите информации и о гостайне, соблюдать кодекс профессиональной этики, утвержденный уполномоченным органом.