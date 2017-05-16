Москалькова насчитала в России 8-10 млн нелегальных мигрантов

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - От 8 до 10 млн нелегальных мигрантов находятся в России, что порождает социальную напряженность и нарушения прав самих мигрантов, говорится в докладе уполномоченной по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

"Серьезное напряжение создает так называемая нелегальная трудовая миграция. Несмотря на большую работу, проведенную законодательными и правоприменительными органами государственной власти, в том числе миграционными подразделениями МВД России, по экспертным оценкам, в РФ находится от 8 до 10 млн нелегальных мигрантов, что не может не порождать, с одной стороны, социальной напряженности среди российского населения, а с другой - нарушения прав самих мигрантов", - говорится в тексте доклада, опубликованном на сайте "Российской газеты" во вторник.

В документе подчеркивается, что вызывает тревогу тот факт, что "в РФ постоянно более 90 суток находятся 3,4 млн человек, не оформивших документы, предоставляющие им право на пребывание в нашей стране". " 81,4% из них - граждане государств - участников СНГ", - отмечается в нем.

В докладе омбудсмена говорится, что Россия занимает одно из лидирующих мест по масштабам миграционных потоков.

По данным доклада, в своих обращениях к уполномоченному граждане чаще всего ставят вопросы о снятии ограничений на въезд в РФ; о реализации права на убежище, включая политическое убежище, статус беженца и вынужденного переселенца; о временном убежище; о выдаче иностранным гражданам разрешений на временное проживание и видов на жительство; об обоснованности административного выдворения и депортации; о мерах социальной поддержки для вынужденных мигрантов и соотечественников; об обеспечении трудовых прав иностранных граждан, то есть о выдаче патентов и разрешений на работу.