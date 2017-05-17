Минсельхоз задумался об ограничении импорта ингредиентов кормов для животных

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Минсельхоз обсуждает возможность запрета на импорт из Европы мясокостной муки, используемой при изготовлении кормов для животных, сообщает "Коммерсант". Об этом изданию рассказали несколько участников проходивших в мае совещаний с директором департамента регулирования рынков АПК Владимиром Воликом.

Власти объясняют инициативу необходимостью стимулировать собственное производство вторсырья. Однако в случае введения ограничение грозит сокращением производства кормов и ростом цен на них, пишет газета. Так, по словам одного из ее собеседников, в настоящее время работающие в России производители закупают мясокостную муку в основном в Европе. Ее российского аналога недостаточно, а качество продукта ниже импортного, отмечает он.

По данным Euromonitor International, в 2016 году выпуск кормов для домашних животных в России вырос на 5,7 тыс. тонн — до 602,3 тыс. тонн. В денежном выражении объем рынка увеличился на 13,3%, до 152,05 млрд руб., более 53% продаж контролирует Mars (бренды Pedigree, Whiskas, Royal Canin, Kitekat, Chappi и пр.), 19,8% — у Nestle (Purina, Felix и др.). Компании отказались от комментариев.