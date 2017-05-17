У Минюста РФ не оказалось претензий к "Открытой России"

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Минюст РФ не имеет претензий к "Открытой России", зарегистрированной в реестре российских некоммерческих организаций, и ее ликвидация не планируется, заявил глава ведомства Александр Коновалов.

"На сегодня "Открытая Россия" является зарегистрированной организацией, сведения о ней содержатся в соответствующих реестрах некоммерческих организаций России. Контроль за ее деятельностью осуществляется в текущем плановом режиме в пределах компетенции Минюста. Если претензии появятся, мы о них узнаем ", - сообщил Коновалов журналистам на брифинге в среду.

Министр отметил, что "прямой связи между внесением иностранной организации в реестр нежелательных организаций - а Минюст выступает только как оператор данного реестра - и деятельностью других организаций, каким-то образом с ней связанных, не имеется".

"Таким образом, вопрос о ликвидации не стоит", - добавил он.

Ранее в пресс-службе министерства подтвердили "Интерфаксу", что на территории России нет филиалов признанных нежелательными в РФ трех иностранных общественных организаций, в том числе движения "Открытая Россия".

26 апреля официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной сообщил "Интерфаксу", что ведомство приняло решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности ряда иностранных неправительственных организаций: "Открытая Россия" (Великобритания), "Институт современной России" (США) и общественное сетевое движение "Открытая Россия" (Великобритания).

Со своей стороны председатель движения "Открытая Россия" Александр Соловьев заявил "Интерфаксу", что в сообщении Генпрокуратуры содержится информация о тех организациях, которые никакого отношения к сетевому движению "Открытая Россия" не имеют.

Согласно данным "СПАРК-Интерфакс", в России зарегистрирована межрегиональная общественная организация "Открытая России", созданная в 2003 году, с филиалами в Мурманской и Свердловской областях, исполнительным директором которой является Анатолий Ермолин. Совладельцами, согласно базе данных, являются Михаил Ходорковский, Владимир Дубов, Василий Шахновский, Ирина Ясина и Илья Ломакин-Румянцев.