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Теплоход с 250 пассажирами сел на мель в Вологодской области по пути в Петербург

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Теплоход "Санкт-Петербург", следующий из Нижнего Новгорода в Петербург, сель на мель в 30 км от Череповца, сообщили "Интерфаксу" в ГУ МЧС по Вологодской области в среду.

"Информация поступила около 8.00 среды, теплоход "Санкт-Петербург" сел на мель на 568 км Волго-Балтийского водного пути. На борту находятся 166 пассажиров и 90 членов экипажа. На помощь судну направлен буксир-толкач, который будет на месте к полудню", - сказали в МЧС.

В ГУ МЧС уточнили, что в результате происшествия никто не пострадал, утечки топлива не допущено, а припасов хватит на 10 дней. Теплоход вышел из Нижнего Новгорода 14 мая и должен прибыть в Петербург 20 мая, добавили в управлении.

Теги: Вологодская область, Нижегородская область, Санкт-Петербург
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