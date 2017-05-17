В Волгограде завершили поисковую операцию на месте разрушенного взрывом дома

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Спасательная операция на месте взрыва бытового газа в жилом четырехэтажном доме в Советском районе Волгограда завершена, сообщил начальник Южного регионального центра МЧС Игорь Одер.

"В настоящий момент поисковая операция завершена. Под завалами погибших больше нет. Судьба каждого человека из каждой квартиры на настоящий момент известна", - сказал Одер журналистам.

Он отметил, что в настоящее время идет обследование конструкций дома.

"За ночь состояние здания сильно ухудшилось. Часть, где расположены третий и четвертый подъезды, находится в плохом состоянии, и есть вероятность обрушения, что опасно как для спасателей, так и для жильцов", - отметил Одер.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в свою очередь сообщил, что в связи с тем, что третий и четвертый подъезды находятся в плохом состоянии, допуск туда жильцов будет запрещен.

В первые два подъезда граждан в составе групп с участием сотрудников МВД, МЧС и СК будут допускать начиная с 12:00.

Глава региона также добавил, что сегодня утром началась выплата материальной помощи пострадавшим из учета 50 тыс. рублей на семью и 10 тыс. рублей на каждого пострадавшего.

Кроме того, затраты на погребение погибших будут возмещены из бюджета региона.

Андрей Бочаров заявил, что сегодня в 15:00 будет решена судьба части здания, где расположены третий и четвертый подъезд, пострадавшие в результате взрыва. К 22:00 будет получено предварительное заключение о состоянии всего здания.

Взрыв бытового газа в четырехэтажном жилом доме на Университетском проспекте в Волгограда произошел во вторник. По последним данным, из-под завалов извлечены тела четырех погибших, еще 14 пострадали, десять из них госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Задержаны трое подозреваемых.

По версии следствия, причиной взрыва стали несанкционированные работы на водопроводе, в ходе которых был поврежден газопровод. Работы проводились по заказу местного предпринимателя.