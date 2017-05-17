Распитие алкоголя по телевидению в дневное время предложили запретить

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В Центре разработки национальной алкогольной политики (ЦРНАП) предложили запретить показывать по телевизору с 6 до 23 часов процесс распития алкоголя, сообщает RT со ссылкой на руководителя Центра Павла Шапкина. Об инициативе сообщают и другие СМИ, ссылающиеся на письмо на сайте организации, однако на момент написания заметки текст на сайте ЦРНАП отсутствовал.

Подготовленный Центром законопроект предлагает дополнить статью 4 ФЗ "О средствах массовой информации" нормой, запрещающей в дневное время демонстрацию употребления алкогольной продукции в теле-, видео-, кинопрограммах, документальных и художественных фильмах.

Авторы инициативы отмечают, что демонстрация распития спиртных напитков является рекламой нездорового образа жизни.

Письмо с просьбой дать оценку законопроекту было направлено премьер-министру России Дмитрию Медведеву. По данным RT, в Госдуме и Общественной палате заявили, что поддержат инициативу.

В настоящее время в России запрещена реклама алкоголя в интернете и на телевидении. Исключение составляет реклама отечественного вина и шампанского, которую можно транслировать по телевидению и радио ночью (с 23:00 до 7:00).