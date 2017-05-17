В Пензенской области разбился легкомоторный самолет

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Пилот легкомоторного самолета погиб при крушении воздушного судна в Земетчинском районе Пензенской области в среду. Об этом сообщила агентству "Интерфакс" старший помощник Приволжского транспортного прокурора Майя Иванова.

"Информация о падении самолета поступила в 10:35 по Москве. Самолет проводил сельхозработы по опылению полей", - сказала Иванова.

По данным источника в экстренных службах, при падении самолет не задел дома местных жителей и хозпостройки.

В свою очередь, на сайте Приволжского следственного управления СКР на транспорте сообщается, что авиаинцидент произошел вблизи автодороги Башмаково-Земетчино в районе с. Матчерка Земетчинского района. По предварительным данным, во время опыления полей самолет зацепил высоковольтные провода, в результате чего и произошло падение.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.