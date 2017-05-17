В Думе предложили расширить полномочия омбудсмена в РФ

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Полномочия омбудсмена РФ необходимо серьезно повысить, считает глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

"Мы считаем, что заключения уполномоченного по правам человека должны рассматриваться в Госдуме по всем основным правозащитным законам. Должна быть создана единая система по анализу обращений жалоб наших граждан в органы власти", - отметил Гаврилов в среду, комментируя отчет в Госдуме уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

Он также назвал "крайне недостаточной" организационную материальную базу института уполномоченного по правам человека, а именно "просто крошечное финансирование аппаратов и содержание сотрудников".

Глава комитета, кроме того, назвал необходимым объединение усилий на региональном и федеральном уровнях уполномоченных по правам человека, а также консолидацию усилий и взаимодействия между уполномоченным по правам человека и уполномоченными по защите прав детей, по защите прав предпринимателей.

Гаврилов высказал мнение, что выросшее в полтора раза число жалоб и обращений к уполномоченному по правам человека в РФ "свидетельствует о том, что институт по защите прав человека состоялся в РФ".

"Мы считаем, что в нашей стране создана достаточно эффективная система для того, чтобы предложить ее в качестве передового опыта для использования в том числе в странах Старого Света, Европе, где существенным образом деградировала правозащитная система с точки зрения защиты традиционных ценностей, ценностей семьи, вероисповедальных прав", - сказал Гаврилов, выступая на заседании Думы.

Он также призвал не забывать "того обстоятельства, что правозащитная тематика, инструментарий прав человека активно использовался со времен Хельсинкского акта 1975 года, да и сейчас в современной России как инструмент для подрыва стабильности, для подрыва основ государственности в нашей стране".

"Активно работают по квазиправозащитной тематике и иностранные фонды, и СМИ, и тоталитарные секты. В этой связи мы должны дать адекватный ответ - создать мощную правозащитную систему в РФ", - считает глава комитета.