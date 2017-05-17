В Петербурге открылся VII Петербургский Международный юридический форум

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В Петербурге открылся VII Петербургский Международный юридический форум. На мероприятии соберутся представители мировой юридической элиты, представители органов государственной власти, экономисты, бизнесмены, деятели культуры и искусства, чтобы обсудить актуальные проблемы и тенденции в области права. Петербургский Международный юридический форум вновь станет площадкой для обмена опытом лучших правовых практик и поиска ответов на глобальные вызовы, сформированные международной повесткой.

Работа деловой площадки ПМЮФ началась в среду, 17 мая, и продлится до 20 мая. В этом году участниками Форума стали свыше 3000 человек из 80 стран мира - России, Австралии, Австрии, Бельгии, Бразилии, Великобритании, Вьетнама, Германии, Испании, Италии, Китая, Нидерландов, Португалии, Японии и других. Деловые мероприятия форума посетят 79 иностранных делегаций, возглавляемых министрами юстиции, председателями конституционных судов, руководителями профильных международных ассоциаций.

Он-лайн трансляция мероприятий форума: