Бывший начальник управления ФСИН по Коми получил семь лет колонии за взятку

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Сыктывкарский горсуд в среду признал виновным в получении взятки бывшего начальника управления ФСИН по Коми Александра Протопопова. Ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафа в размере 1,875 млн рублей, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Также Протопопов на 5 лет лишен права занимать должности на государственной и муниципальной службе, связанные с ведением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных и муниципальных органах и учреждениях. Также у него конфискуют 625 тыс. рублей, полученных в результате преступления.

Приговор в законную силу не вступил.

Вместе с тем, другое дело в отношении Протопопова и его подчиненных - о хищении железобетонных плит - суд вернул следствию для устранения недостатков, препятствующих рассмотрению дела по существу.

Как сообщалось, в январе 2016 года Протопопов был задержан в Москве и отконвоирован в ИВС Сыктывкара. Ему предъявили обвинение в растрате вверенного государственного имущества, совершенной группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ). Позже Протопопова заподозрили во взятке в размере 625 тыс. рублей от бизнесмена Рамала Джаббарлы за создание условия для заключения ООО "Эстет" с исправительными учреждениями республики договоров поставок овощей.

Причастность Протопопова к совершению преступления выявлена в рамках расследования уголовного дела в отношении бывшего замначальника регионального УФСИН Коми Валерия Иванова, начальника колонии-поселения №34 Романа Коржова и коммерсанта Рамала Джаббарлы.

По данным следствия, с марта 2014 по октябрь 2015 года фигуранты в нарушение закона демонтировали и вывезли более 9 тыс. железобетонных плит, составлявших дорожное полотно автомобильных дорог, ведущих из поселка Вожский Удорского района и поселка Вежайка Усть-Вымского района республики в сторону Архангельской области. В результате реализации похищенного федерального имущества Протопопов получил от Джаббарлы 725 тыс. рублей. Противоправными действиями причинен ущерб в размере более 14 млн рублей.

В ходе предварительного расследования Протопопов не признал вину по предъявленному обвинению, Иванов и Коржов - признали вину частично, Джаббарлы - признал вину в полном объеме.

Протопопов был назначен на должность начальника главного управления ФСИН по Коми в мае 2010 года. В феврале 2016 года он снят с должности.