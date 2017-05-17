Бывшая сотрудница полиции получила условный срок за истязание девочки в Кемерово

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Суд Кировского района города Кемерово признал бывшую сотрудницу полиции одного из территориальных отделов ГУ МВД России по Кемеровской области виновной в истязании подростка, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону в среду.

Следствие установило, что осужденная решила проучить девочку, которая якобы лгала о ней. Подкараулив потерпевшую у автостоянки, где та часто проводила время в помещении для отдыха дальнобойщиков, она предложила поговорить. В итоге она не выпускала ее из помещения и избивала.

"На протяжении нескольких часов она не выпускала девочку, била ее по разным частям тела, канцелярским ножом попыталась обрезать ей волосы. В какой-то момент потерпевшая смогла увернуться и убежать", - говорится в пресс-релизе.

Во время следствия осужденная пыталась давить на свидетелей, чтобы те дали ложные показания, кроме того, она пыталась обмануть следователей, что было выявлено с помощью нейролингвистической экспертизы.

Экс-полицейская, которая не стала сотрудничать со следствием, признана виновной по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего). Ей назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно.