Вандалы облили краской бюст Павлика Морозова в Симферополе

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Неизвестные облили черной краской памятники пионерам-героям в Детском парке Симферополя, сообщает бюро Крымского республиканского комитета КПРФ.

"Варварский акт вандализма состоялся накануне 95-летия создания пионерской организации в Крыму (в ночь на 16 мая - ИФ)", - говорится в заявлении.

Судя по фото крымских коммунистов, краской облиты три бюста: Павлика Морозова, Васи Шишковского и Вити Хоменко.

Крымское бюро КПРФ расценивает произошедшее как надругательство "над нашей общей историей" и требует от полиции найти вандалов.

"Интерфакс" пока не располагает комментарием правоохранителей.

Бюсты на аллее в симферопольском Детском парке появились в начале 1960-х гг. День рождения пионерской организации отмечается 19 мая.

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