Экс-глава города Иваново приговорен к пяти годам колонии и штрафу в 25,5 млн руб.

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В Иванове вынесен приговор бывшему главе города, депутату Ивановской областной думы Вячеславу Сверчкову, обвинявшемуся во взяточничестве, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Суд установил, что в 2014 году Сверчков, занимая должность главы областного центра, получил от депутата городской думы, предпринимателя взятку в 12 млн 760 тыс. рублей за выделение земельных участков под остановки с торговыми помещениями.

Суд признал Сверчкова виновным в получении главой органа местного самоуправления взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ) и приговорил его к пяти годам колонии строгого режима и штрафу в размере 25 млн 520 тыс. рублей.

Кроме того, экс-глава города на два года лишен права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.

Приговор в законную силу пока не вступил.