Завершено предварительное следствие по делу обвиняемых в мошенничестве сотрудников ФСБ

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Завершено предварительное следствие в отношении сотрудника управления ФСБ по Москве и Московской области Карена Краюхина и его бывшего сослуживца Владислава Новикова, обвиняемых в мошенничестве на 5 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" адвокат Дагир Хасавов.

"Сегодня следователь уведомил меня и моего подзащитного об окончании предварительного следствия. Мы приступили к ознакомлению с делом", - сказал Хасавов, защищающий Новикова. По словам адвоката, дело насчитывает пять томов.

Бывший и действующий сотрудники спецслужб обвиняются в мошенничестве в крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). По версии следствия, по результатам проверки управления ФМС по Москве в отношении турецкой строительной компании Esta construction было возбуждено административное производство в связи с нарушениями миграционного законодательства, которое грозило юридическому лицу штрафом в размере более 37 млн рублей.

По данным следствия, желая существенно снизить величину штрафных санкций, юрист компании Валерьян Кочергин обратился к знакомым ему Новикову и Краюхину с просьбой за 5 млн рублей устроить так, чтобы штраф взыскивался не с юридического, а с должностного лица. Действия фигурантов были квалифицированы как мошенничество, так как у них не было реальной возможности повлиять на ситуацию.

Фигуранты дела не признали вину и заявили, что стали жертвой провокации со стороны юриста строительной компании.