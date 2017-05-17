Что произошло за день: среда, 17 мая

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:
- В Страсбурге подписано соглашение о безвизовом режиме для украинцев.
- Мосгордума приняла закон о дополнительных гарантиях для москвичей при сносе пятиэтажек. В самом документе, как сообщила газета "Коммерсанъ", прокуратура нашла ошибки.
- В Совете Европы и правозащитной организации Human Rights Watch раскритиковали решение властей Украины о блокировке популярных российских интернет-ресурсов.
- Автоматическая станция в столичном районе Капотня зафиксировала в ночь на среду резкий рост содержания сероводорода в атмосфере. Как сообщил "Мосэкомониторинг", ПДК была превышена в 51 раз. Однако позднее в МЧС и Росгидромета заявили, что не зафиксировали превышений допустимой концентрации сероводорода. Прокуратура и Росприроднадзор начали проверку.
- Биржевые цены 92-го бензина побили рекорды пикового спроса прошлого года.
- Бывшая американская военнослужащая, информатор WikiLeaks Челси Мэннинг выпущена из тюрьмы Форт Ливенворт в Техасе после семи лет заключения – на 27 лет раньше назначенного судом срока.
- Следствие подозревает полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко еще одном эпизоде коррупции - получении взятки в $800 тысяч.
- Парламент Петербурга снял с повестки дня вопрос о референдуме по Исаакиевскому собору.
- Открылся 70-й Каннский кинофестиваль.