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Корабли Балтфлота летом отправятся в походы в Средиземное море и Арктику

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Корабли Балтийского флота РФ (Балтфлот) летом этого года отправятся в дальние походы в Средиземное море, Индийский океан и Арктику, основным событием в боевой подготовке сил флота станут российско-белорусские стратегические учения "Запад-2017", сообщает российское военное ведомство.

"В летнем периоде обучения Балтийский флот ждут масштабные задачи, включая дальние походы кораблей в районы Средиземноморья, Индийского океана и Арктики, а также участие надводных кораблей и судов Балтийского флота в плановых мероприятиях боевой подготовки и международных маневрах. При этом интенсивность выходов кораблей в море в летнем периоде обучения значительно возрастёт", - говорится в сообщении Минобороны РФ, поступившем в "Интерфакс".

"Основным мероприятием боевой подготовки для сил и войск Балтийского флота станут совместные стратегические учения "Запад-2017", - говорится в документе. Ранее сообщалось, что манёвры "Запад-2017" пройдут на территории России и Белоруссии с 14 по 20 сентября, в них планируется задействовать около 13 тыс. человек.

В четверг Балтийский флот отмечает 314-ю годовщину со дня основания. В Минобороны РФ констатируют, что флот "активно строится и развивается".

"В текущем году в состав флота уже вошёл уникальный по своим возможностям тральщик проекта 12700 "Александр Обухов", а до конца года ожидается ещё один новейший малый ракетный корабль", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве также отмечают, что "береговое ракетное соединение под Калининградом сформировало дивизионы берегового ракетных комплексов "Бал" и "Бастион", другое ракетное соединение БФ завершает подготовку инфраструктуры под новые ракетные комплексы".

"Вспомогательный флот (в 2017 году) пополнится пятью новыми судами обеспечения. Авиация флота получит самолёты Су-30СМ, для которых уже переучены экипажи соединения морской авиации", - сообщает Минобороны РФ.

"Сегодня на Балтийском флоте все части - постоянной боевой готовности, они в кратчайшие сроки способны выполнять задачи по предназначению", - говорится в сообщении.

По оценкам Минобороны, Балтийский флот "сегодня представляет собой сбалансированную разновидовую группировку сил и войск, имеющую в своём составе надводные и подводные силы, авиацию и войска противовоздушной обороны, береговые войска, а также части материально-технического обеспечения".

Теги: Балтфлот, Минобороны
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