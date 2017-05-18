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В Томске представили робота-помощника для людей с ограниченными возможностями

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Ученые Томского университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) проводят испытания робота, который будет помогать по хозяйству людям с ограниченными возможностями, сообщил агентству "Интерфакс" проректор по науке и инновациям вуза Роман Мещеряков.

"Шасси и база робота-помощника для людей с ограниченными возможностями представлены на российском этапе чемпионата мира по робототехнике RoboCup Russia Open-2017, который проходит в Томске, а схват (рука - ИФ), способный поднять вес в 30 кг, сейчас проходит испытания", - сказал Мещеряков.

По его словам, робот будет выполнять сервисные функции. "Робот сможет реагировать на человека, выполнять хозяйственные команды - "принеси воды", "подмети пол" и т.п. . Сейчас робот передвигается на специальных колесах, которые позволяют двигаться в любом направлении без поворотов и разворотов, но мы рассматриваем варианты гусеничного хода - все зависит от помещения, где он будет применяться", - уточнил Мещеряков.

Он добавил, что коммерциализировать разработку планируется в течение пяти лет.

ТУСУР создан в 1962 году как институт радиоэлектроники и электронной техники, статус университета получил в 1997 году; ведет подготовку бакалавров, специалистов и магистров по всем основным разделам электроники и радиотехники, программирования, информационной безопасности, электронной и вычислительной техники, автоматики и систем управления, информационных технологий.

Теги: Томск
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