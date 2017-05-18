Кремль отменил задачу повышения явки на выборах губернаторов в пяти регионах

В Свердловской, Ярославской, Калининградской, Кировской областях и Бурятии активность избирателей может привести к нежелательным для Москвы результатам, сообщают "Ведомости"

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Кремль отменил поставленную ранее задачу повысить явку на выборах губернаторов для нескольких регионов, сообщают в среду "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к администрации президента. По их данным, в Москве опасаются, что высокая активность избирателей может привести к победе нежелательных кандидатов.

В число неблагонадежных попали Свердловская, Ярославская, Калининградская, Кировская области и Бурятия. В Свердловской области и Бурятии у назначенных президентом исполняющих обязанности губернаторов есть конкуренты - мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман и сенатор Вячеслав Мархаев. В Ярославской и Кировской областях назначенцев не приняли местные элиты. В Калининградской области у врио губернатора Антона Алиханова таких проблем нет, но регион традиционно считается протестным, к тому же Алиханов не местный и слишком молод, отмечает издание.

О том, что Кремль воспринимает губернаторские выборы как репетицию президентских, заявили два источника, близкий к администрации. Ранее "Ведомости" писали, что на выборах президента, которые пройдут в марте 2018 года, целью поставлены явка в 70% и 70% голосов за главного кандидата.