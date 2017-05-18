Президентская библиотека оцифрует документы о погоде в Петербурге с XVIII века

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Президентская библиотека оцифрует более 1,8 тысячи редких документов из фонда Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сообщила пресс-служба учреждения.

Самые ранние документы датируются XVIII веком. Это выводы метеорологических наблюдений, произведенные в Академии наук в 1726-1850 годах. Также будут представлены наблюдения за солнечным сиянием в период с 1901 по 1903 года, в цифровом виде будет доступен ежемесячный метеорологический бюллетень Николаевской главной физической обсерватории 1906 года, говорится в сообщении.

Особый интерес представляют наблюдения за атмосферными осадками, грозами, вскрытием и замерзанием вод, а также ледовые бюллетени для Финского залива, Балтийского моря и метеорологические наблюдения, сделанные в Ленинграде в период блокады, отмечают в библиотеке.