В Госпрограмме вооружений до 2025 года повышенное внимание уделят силам общего назначения

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Государственная программа вооружений (ГПВ) на период 2018-2025 годов предусматривает повышенное внимание к перевооружению сил общего назначения - Сухопутных войск и Воздушно-десантных войск, сообщает в четверг газета "Коммерсантъ".

В ГПВ-2025 "силам общего назначения будет уделено повышенное внимание: на перевооружение могут пустить до четверти заложенных в программу средств", отметило издание со ссылкой на высокопоставленного источника по итогам состоявшегося накануне совещания с участием Верховного главнокомандующего, руководства Минобороны и директоров оборонных предприятий.

Издание отмечает, что "в действующей программе закупка вооружений для Сухопутных войск и ВДВ приоритетом не являлась". По его данным, по новой ГПВ средства пойдут "в первую очередь на закупки войсковых систем ПВО, в том числе в рамках ОКР "Стандарт", танков Т-90 и Т-14 "Армата", боевых машин пехоты "Курганец-25" и бронетранспортеров "Бумеранг".