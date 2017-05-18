Квадрокоптер с сотовыми телефонами сбили над колонией в Свердловской области

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы разыскивают неизвестных, которые пытались доставить в исправительную колонию в Свердловской области запрещенные предметы с помощью радиоуправляемого квадрокоптера, сообщает пресс-служба Главного управления ФСИН России по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на четверг в ИК-54 в Новой Ляле. "Неизвестные пытались доставить четыре сотовых смартфона и сим-карты", - говорится в пресс-релизе.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального ГУФСИН, для того чтобы сбить квадрокоптер, сотрудники ведомства использовали веревку с утяжелителем. Они сделали петлю и сбили летательный аппарат, который был довольно низко.