Суд в Москве рассмотрит иск Усманова к Навальному 30 мая

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Люблинский суд Москвы назначил на 30 мая рассмотрение по существу иска о защите чести и достоинства бизнесмена Алишера Усманова к оппозиционеру Алексею Навальному и основанному им Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), передает корреспондент "Интерфакса".

"Рассмотрение иска по существу назначено на 30 мая", - огласила решение судья Марина Васина.

В ходе досудебной подготовки стороны отказались заключать мировое соглашение.

Усманов в своем исковом заявлении не требует от ответчиков денежной компенсации, а просит лишь опровергнуть сведения, которые считает не соответствующими действительности и порочащими его честь, достоинство и деловую репутации.

Адвокат бизнесмена Генрих Падва указал, что Усманов меценат, занимается благотворительностью, и сведения, которые опубликовал Навальный, являются информационной кампанией против Усманова. Юрист ФБК Иван Жданов просил прекратить производство по делу, так как, по мнению ответчика, подобное дело должен рассматривать арбитражный суд. Кроме того, суд отказал ответчику в удовлетворении ходатайства об истребовании договора дарения фонду "Соцгоспроект".

Как сообщалось, бизнесмен Усманов обратился в районный суд 12 апреля с иском к Навальному и ФБК.

В начале марта Фонд борьбы с коррупцией Навального опубликовал расследование, в котором, в частности, утверждалось, что глава USM Holdings Усманов передал особняк с земельным участком более 4 га в Одинцовском районе Подмосковья в дар фонду "Соцгоспроект", главой наблюдательного совета которого является однокурсник премьер-министра РФ Дмитрия Медведева Илья Елисеев.

Усманов в интервью газете "Ведомости" сообщил, что сделка с участком представляла собой обмен недвижимостью. В ответ на это Навальный на своем сайте назвал эти утверждения не соответствующими действительности.

В пресс-службе главы USM Holdings заявили, что высказывания Навального о злоупотреблениях при осуществлении сделок с недвижимостью в Подмосковье не соответствуют действительности и должны быть доказаны им в суде.