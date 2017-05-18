В офис информагентства "Ура.ру" в Екатеринбурге пришли с обыском

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Полицейские проводят обыски в редакции информационного агентства "Ура.ру" в Екатеринбурге, сообщил агентству "Интерфакс" шеф-редактор издания Иван Некрасов.

"ОБЭП проводит обыски на моем рабочем месте и обозревателя Юлии Литвиненко. Обыски проходят по так называемому "делу Юрия Скуратова", бывшего генпрокурора России", - сказал Некрасов.

По его словам, обыски связаны с материалом Литвиненко о ситуации на артемовском заводе "Вентпром".

"По версии журналистов, за контроль над предприятием боролась компания, к которой имел отношение Скуратов. Доказательства этих фактов у нас есть, но, тем не менее, было заведено уголовное дело по статье "клевета" с использованием СМИ", - сказал собеседник агентства.

Некрасов добавил, что сотрудники полиции изъяли его компьютер и компьютер Литвиненко.