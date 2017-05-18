В Финском заливе нашли две затонувшие во время войны подлодки Балтфлота

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В районе острова Большой Тютерс в российских территориальных водах Финского залива обнаружены две затонувшие в Великую отечественную войну подводные лодки класса "Щука" Краснознаменного Балтийского флота. Об этом сообщил депутат Госдумы, председатель Координационного совета подводно-поисковой экспедиции, генерал армии Николай Ковалев.

"Остовы подводных лодок Щ-320 и Щ-406 нашли на глубинах в 46 и 60 метров, они затонули при форсировании немецкого минного заграждения в 1942 и в 1943 годах, никто из членов экипажа тогда не выжил", - сказал "Интерфаксу" в четверг Ковалев.

Он обратил внимание на то, что поиск субмарин был проведен в рамках подводно-поисковой экспедиции профессиональных российских драйверов с применением новейшего гидролокатора бокового обзора отечественной разработки в рамках общественно-патриотической акции "Поклон кораблям Великой Победы".

Как уточнил Ковалев, первая экспедиция этого проекта состоялась в 2005 году; поиск боевых судов и самолетов времен Великой Отечественной идет при активном содействии Минобороны, командований Балтийского и Черноморского флотов, Погранслужбы ФСБ.

Ковалев сказал, что за 12 лет идентифицированы "десятки боевых единиц, свыше девятисот краснофлотцев, экипажи самолетов - истребителей и штурмовиков".