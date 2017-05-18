Главные новости
В РоссииУсманов записал видеообращение перед судом с НавальнымВ миреАвтобус с российскими туристами перевернулся в ТурцииЭкономикаЕврокомиссия оштрафовала Facebook на 110 млн евро
В России

В Финском заливе нашли две затонувшие во время войны подлодки Балтфлота

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В районе острова Большой Тютерс в российских территориальных водах Финского залива обнаружены две затонувшие в Великую отечественную войну подводные лодки класса "Щука" Краснознаменного Балтийского флота. Об этом сообщил депутат Госдумы, председатель Координационного совета подводно-поисковой экспедиции, генерал армии Николай Ковалев.

"Остовы подводных лодок Щ-320 и Щ-406 нашли на глубинах в 46 и 60 метров, они затонули при форсировании немецкого минного заграждения в 1942 и в 1943 годах, никто из членов экипажа тогда не выжил", - сказал "Интерфаксу" в четверг Ковалев.

Он обратил внимание на то, что поиск субмарин был проведен в рамках подводно-поисковой экспедиции профессиональных российских драйверов с применением новейшего гидролокатора бокового обзора отечественной разработки в рамках общественно-патриотической акции "Поклон кораблям Великой Победы".

Как уточнил Ковалев, первая экспедиция этого проекта состоялась в 2005 году; поиск боевых судов и самолетов времен Великой Отечественной идет при активном содействии Минобороны, командований Балтийского и Черноморского флотов, Погранслужбы ФСБ.

Ковалев сказал, что за 12 лет идентифицированы "десятки боевых единиц, свыше девятисот краснофлотцев, экипажи самолетов - истребителей и штурмовиков".

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Усманов записал видеообращение перед судом с НавальнымУсманов записал видеообращение перед судом с Навальным
В дебютной роли видеоблогера Усманов обращается к Навальному на "ты" и называет его "уголовником", "неучем"и "лузером"Подробнее
Экс-сотрудника МВД Захарченко заподозрили в получении взятки в $800 тысячЭкс-сотрудника МВД Захарченко заподозрили в получении взятки в $800 тысяч
В 2016 году в квартире работавшего в антикоррупционном главке полковника обнаружили 8,5 млрд в рублевом эквивалентеПодробнее
Путин назвал "политической шизофренией" обвинения в адрес Трампа о выдаче России секретовПутин назвал "политической шизофренией" обвинения в адрес Трампа о выдаче России секретов
Российский президент заявил о готовности обнародовать запись переговоров своего американского коллеги с Сергеем Лавровым, если США не будут противПодробнее
Распитие алкоголя по телевидению в дневное время предложили запретитьРаспитие алкоголя по телевидению в дневное время предложили запретить
По мнению авторов инициативы, демонстрация употребления спиртных напитков рекламирует нездоровый образ жизниПодробнее
Парламент Петербурга снял с повестки вопрос о референдуме по Исаакиевскому соборуПарламент Петербурга снял с повестки вопрос о референдуме по Исаакиевскому собору
Оппозиция запланировала акцию протеста у стен парламента на полденьПодробнее
Число погибших при обрушении жилого дома в Волгограде увеличилось до четырехЧисло погибших при обрушении жилого дома в Волгограде увеличилось до четырех
В одном из подъездов дома взорвался газПодробнее
Из-под завалов разрушенного подъезда в Волгограде извлекли третьего погибшегоИз-под завалов разрушенного подъезда в Волгограде извлекли третьего погибшего
В результате взрыва газа 16 квартир были полностью разрушеныПодробнее
Число жертв взрыва в доме в Волгограде возросло до двух человекЧисло жертв взрыва в доме в Волгограде возросло до двух человек
По предварительным данным, причиной взрыва, который привел к обрушению подъезда, стало нарушение техники безопасности при проведении газовых работПодробнее
В МИД РФ назвали очередным фейком передачу Трампом секретных данных ЛавровуВ МИД РФ назвали очередным фейком передачу Трампом секретных данных Лаврову
Американские чиновники утверждают, что Трамп поставил под угрозу важнейший источник информации об ИГПодробнее
Украина ввела санкции против российских СМИ и IT-компанийУкраина ввела санкции против российских СМИ и IT-компаний
В обновленном санкционном списке значатся, в частности, "Яндекс", ABBYY, "1С" , "Мэйл.Ру", "ВКонтакте", "РЕН ТВ", "НТВ ПЛЮС", РБК, ТНТ и другиеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Открытие 70-го Каннского кинофестиваля10 фото
17 мая
Открытие 70-го Каннского кинофестиваля
Фотохроника 17 мая7 фото
17 мая
Фотохроника 17 мая
Лучшие фото недели10 фото
12 мая
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииУсманов записал видеообращение перед судом с НавальнымВ миреАвтобус с российскими туристами перевернулся в ТурцииЭкономикаЕврокомиссия оштрафовала Facebook на 110 млн евроЭкономикаБогатейшие люди мира потеряли $35 млрд из-за политических скандалов в США
Пострадавшими в ДТП с микроавтобусом в Турции оказались граждане Украины
В Финском заливе нашли две затонувшие во время войны подлодки Балтфлота
Флинн и Манафорт стали ключевыми фигурами в расследовании США по "делу России"
Четверть миллиарда жителей Земли оказались потребителями наркотиков
Безработица во Франции упала до минимума за 5 лет
Жителям сносимых домов в Москве разрешат заранее посмотреть на проекты новых
В офис информагентства "Ура.ру" в Екатеринбурге пришли с обыском
Еврокомиссия оштрафовала Facebook на 110 млн евро
Американский музыкант Крис Корнелл умер в возрасте 52 лет
Усманов записал видеообращение перед судом с Навальным
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи