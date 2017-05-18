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Застреливший четырехлетнюю дочь брянец приговорен к году исправительных работ

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Суд в Брянской области признал виновным 39-летнего жителя Севского района в причинении смерти по неосторожности своей дочери, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Брянской области.

Следствием и судом установлено, что 8 февраля 2017 года мужчина в своем доме разбирал охотничье ружье, не проверив, есть ли в стволе патроны. В комнате находилась его четырехлетняя дочь. Мужчина по неосторожности нажал на спусковой крючок. Дробовой заряд попал в девочку. С ранениями потерпевшую доставили в больницу, но медикам не удалось ее спасти.

Суд приговорил мужчину к одному году исправительных работ.

Теги: Брянская область
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