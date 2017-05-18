Две трети россиян признались в регулярном употреблении спиртного

А 29% участников опроса "Левада-Центра" утверждают, что не пили никогда в жизни

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Большинство россиян (70%) с той или иной периодичностью употребляют алкогольные напитки, за последние десять лет этот показатель практически не изменился (76% в 2007 году), сообщили "Интерфаксу" в "Левада-Центре".

Так, 30% респондентов выпивают реже, чем раз в месяц, 16% - примерно раз в месяц, 18% - один-два раза в месяц, 6% - несколько раз в неделю, показал опрос, проведенный 21-24 апреля среди 1600 человек старше 18 лет в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.

Каждый третий опрошенный признался, что никогда не пил спиртного (29% против 23% в 2007 году). Из тех, кто употребляет алкогольные напитки, почти каждый второй (59%) выпивает примерно одну-две рюмки водки / стакан или полбутылки вина / бутылку или литр пива за раз.

Еще 16% употребляют примерно стакан водки / бутылку вина / два литра пива за раз, 4% - бутылку водки / две бутылки вина / четыре литра пива за раз. Меньше рюмки водки / стакана вина / бутылки пива за раз выпивают 17% россиян.