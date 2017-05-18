Фигурантам дела о хищении при строительстве резиденции Ново-Огарево продлили арест

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы продлил до 21 августа арест директора Федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) "Атэкс" Федеральной службы охраны (ФСО) Андрея Каминова, обвиняемого в хищении 225 млн рублей, выделенных из бюджета для строительства дома приемов в резиденции президента РФ.

"Ходатайство следствия удовлетворить. Продлить Каминову срок содержания под стражей на 3 месяца, то есть до 21 августа", - говорится в решении судьи Наталии Дударь, оглашённом в четверг.

Суд продлил до той же даты срок содержания под стражей другому фигуранту дела - предпринимателю Александру Родионову.

Накануне Басманный суд продлил до 21 августа арест четырём фигурантам дела: гендиректору строительной компании "Стройфасад" Станиславу Кюнеру, а также предпринимателям Дмитрию Торчинскому, Сергею Литвинову и Сергею Перевалову.

Директор ФГУП "Атэкс" ФСО А.Каминов обвиняется в создании преступного сообщества (ч.1 ст.210 УК РФ) и трех эпизодах мошенничества в особо крупном размере, совершенного организованной группой (ч.4 ст.159 УК РФ). Свою вину он категорически отрицает.

Кюнеру, Торчинскому и Литвинову инкриминируется участие в преступном сообществе (ч.2 ст.159 УК РФ) и те же три эпизода мошенничества (ч.4 ст.159 УК РФ). Родионов и Перевалов проходят по одному эпизоду мошенничества в особо крупном размере, совершенном организованной группой (ч.4, ст.159 УК РФ).

Торчинский и Перевалов свою вину признали и заключили досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Остальные фигуранты свою вину не признают.

Уголовное дело было возбуждено 21 марта 2017 года, предполагаемые хищения имели место в 2011-2013 годах.

Ранее в Следственном комитете РФ сообщили, что по результатам проведенного с ФСБ и ФСО комплекса следственных действий и оперативных мероприятий были задержаны Каминов, Кюнер, а также Торчинский, Литвинов, Перевалов и Родионов по делу о хищении в особо крупном размере бюджетных денежных средств, выделенных на строительство различных государственных объектов федерального значения. Предварительно ущерб от действий преступного сообщества составил не менее 225 млн рублей.

В свою очередь источник "Интерфакса" сообщил ранее, что Каминов и Кюнер задержаны в Москве по подозрению в причастности к хищению при строительстве дома приемов президента РФ в резиденции Ново-Огарево, которое стоило более 5,5 млрд рублей.

В частности, по данным источника, Каминов привлек фирму Кюнера к строительным работам в качестве субподрядчика.

Согласно базе данных "СПАРК-Интерфакс", уставный капитал ФГУП "Атэкс", специализирующейся на строительстве жилых и нежилых зданий, составлял на 14 марта 2012 года 2,0 млн руб., а по состоянию на конец 2015 года объем выручки от продаж превышал 21,6 млрд рублей.

Между тем, по данным Федеральной службы судебных приставов, в отношении ФГУП "Атэкс" возбуждены четыре исполнительных производства по исполнительным листам и делам об административных правонарушениях на общую сумму более 15,3 млн рублей.