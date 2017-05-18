Бомбу мощностью 40 кг в тротиловом эквиваленте обезвредили в Дагестане

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Взрывотехники в Гумбетовском районе Дагестана обезвредили самодельную бомбу, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Самодельное взрывное устройство (СВУ) в виде 50-литровой пластиковой бочки со взрывчатой смесью обнаружили в лесополосе недалеко от селения Цанатли Гумбетовского района республики. Бомба была закопана в землю. Обезвредили на месте при помощи накладного заряда. Ее мощность составила 40 килограммов в тротиловом эквиваленте", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по имеющейся информации, СВУ принадлежало участнику незаконного вооруженного формирования Махачу Таймурадову, ликвидированному силовиками в ходе спецоперации в 2014 году.

Во время уничтожения взрывного устройства никто из силовиков не пострадал, добавил собеседник агентства.

Официальной информацией силовых и правоохранительных структур агентство пока не располагает.