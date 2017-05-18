Минобрнауки выступило против обязательной начальной военной подготовки в школах

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Вводить всеобщую начальную военную подготовку в школах в качестве обязательного предмета не следует, считает министр образования и науки РФ Ольга Васильева.

"Вводить как обязательный предмет вряд ли стоит", - сказала Васильева, выступая с лекцией "Армия и общество" в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ в четверг.

Вместе с тем, по ее мнению, юноши обязательно должны знакомиться с курсом начальной военной подготовки, но не в рамках отдельного занятия, а сверхурочно. По ее мнению, эти курсы "дают те навыки, которые могут пригодиться в жизни".

"Что касается женской половины класса - я не очень готова ответить", - сказала Васильева.