В МИД РФ удивились инициативе назвать именем Немцова площадь в Вашингтоне

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В МИД РФ недоумевают в связи с выдвинутым в США предложением назвать площадь перед посольством России в Вашингтоне, где власти города планируют построить ночлежку, именем убитого политика Бориса Немцова.

"На месте, о котором идет речь, сейчас ничего нет, это незастроенное пространство. Некоторое время назад власти города информировали общественность, в том числе посольство РФ в США, о намерении построить на этом месте ночлежку для бомжей. Просто задумайтесь о том, какому месту законодатели (США - ИФ) решили присвоить имя российского политика", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, к жизни и наследию Немцова можно относиться по-разному, но он был российским политиком и высокопоставленным чиновником.

"Зачем же так поступать с именем этого человека? Либо это глупость тех политических сил, которые принимают в США такие решения, либо это какой-то адский цинизм", - сказала Захарова.

"Видимо, они так считают, хотели сделать больнее России, но проявили такую катастрофическую глупость и незнание даже не наших, а собственных реалий, что дальше некуда", - добавила дипломат.