Двое военнослужащих погибли и один пострадал при взрыве боеприпаса в Чечне

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В Шатойском районе Чеченской республики сдетонировал боеприпас, обнаруженный саперами, есть жертвы, сообщили в четверг агентству "Интерфакс" в пресс-службе Южного военного округа.

"При поведении разминирования и сплошной очистке местности в Шатойском районе Чеченской республики сдетонировал боеприпас, обнаруженный саперами группы разминирования", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в результате взрыва погибли двое военнослужащих-контрактников, еще один пострадал и был оперативно отправлен в госпиталь. На месте происшествия работает комиссия ЮВО.