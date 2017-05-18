Россельхознадзор запретил ввоз молочной продукции с ряда предприятий Белоруссии

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Россельхознадзор с 19 мая запрещает поставки молочной продукции еще с нескольких предприятий Белоруссии, это связано с систематическим нарушением ветеринарно-санитарных требований и норм ЕАЭС и РФ.

"Россельхознадзор продолжает выявлять в белорусской продукции остатки антибиотиков и другие нарушения. Причем мы обратились к белорусским коллегам с просьбой приостановить ветсертификацию продукции предприятий-нарушителей для экспорта в РФ, однако этого не было сделано", - сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.

В связи с этим с 19 мая Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки в РФ сухого молока, сыра и масла, произведенных ОАО "Бабушкина крынка", Кобринским маслодельно-сыродельным заводом, Молодечненским молочным комбинатом, молочной компанией "Новогрудские дары", Пружанским молочным комбинатом, Слуцким сыродельным комбинатом, Любанским филиалом Слуцкого сыродельного комбината.

Кроме того, с 19 мая запрещаются поставки сухой молочной сыворотки компании "Бабушкина крынка".

По словам Мелано, Россельхознадзор также сообщил белорусской стороне о случаях поступления на территорию РФ продукции с нарушением ее качественного состава. Так в сыре Барановичского молочного комбината выявлено несоответствие массовой доли жира в сухом веществе. Такое же нарушение обнаружено в продукции компании "Верхний луг" и Ошмянского сыродельного завода. В сыре ОАО "Здравушка-милк" (Березинский филиал) выявлено несоответствие массовой доли влаги в обезжиренном веществе.

Кроме того, остатки антибиотиков повторно зафиксированы в продукции компании "Молочный полюс".

"Россельхознадзор также обратился к департаменту ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Белоруссии с просьбой ввести режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции "Скидельской птицефабрики" (агрокомбинат "Скидельский"), в которой обнаружены сальмонеллы", - сообщила Мелано.

Россельхознадзор также просит белорусских коллег провести расследование, установить причины каждого нарушения и представить результаты этих проверок с приложением соответствующих материалов. В противном случае служба оставляет за собой право ввести ограничения на поставки продукции и с этих предприятий, отметила она.