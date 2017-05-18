Роспотребнадзор из-за ожога ротовой полости у ребенка в Ставрополье ограничил продажу сока

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор приостановил реализацию партии сока, из-за которого ребенок в Ставрополье получил химический ожог рта, сообщает в четверг пресс-служба ведомства.

"Роспотребнадзор проводит проверку по факту химического ожога предположительно после употребления фруктового сока, приобретённого в одном из магазинов Ставропольского края", - говорится в сообщении.

"В этом магазине в течение недели было реализовано более 280 единиц продукции, жалоб на них не поступало, тем не менее указанная партия приостанавливается для реализации по всей стране", - отметили в пресс-службе.

Роспотребнадзор проводит лабораторные исследования продукции для установления причин произошедшего.

Ранее сообщалось, что четырехлетняя девочка получила ожог после употребления сока в Буденновском районе Ставропольского края.

По данным следствия, днем 15 мая дедушка вместе с внучкой зашли в один из продуктовых магазинов в городе Буденновске, где купили фруктовый сок. Когда они вернулись домой, девочка выпила этот сок и получила химический ожог ротовой полости.

"После сок попробовал дедушка и хозяин магазина, в котором он приобретался. Мужчины получили аналогичные повреждения", - говорится в сообщении. Ребенок был госпитализирован.