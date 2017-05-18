Главные новости
СпортСборная России по хоккею вышла в полуфинал ЧМВ миреМашина врезалась в пешеходов на Таймс-сквер в Нью-Йорке
В РоссииСуд вынес первый приговор участнику протестов 26 марта
В России

Роспотребнадзор из-за ожога ротовой полости у ребенка в Ставрополье ограничил продажу сока

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор приостановил реализацию партии сока, из-за которого ребенок в Ставрополье получил химический ожог рта, сообщает в четверг пресс-служба ведомства.

"Роспотребнадзор проводит проверку по факту химического ожога предположительно после употребления фруктового сока, приобретённого в одном из магазинов Ставропольского края", - говорится в сообщении.

"В этом магазине в течение недели было реализовано более 280 единиц продукции, жалоб на них не поступало, тем не менее указанная партия приостанавливается для реализации по всей стране", - отметили в пресс-службе.

Роспотребнадзор проводит лабораторные исследования продукции для установления причин произошедшего.

Ранее сообщалось, что четырехлетняя девочка получила ожог после употребления сока в Буденновском районе Ставропольского края.

По данным следствия, днем 15 мая дедушка вместе с внучкой зашли в один из продуктовых магазинов в городе Буденновске, где купили фруктовый сок. Когда они вернулись домой, девочка выпила этот сок и получила химический ожог ротовой полости.

"После сок попробовал дедушка и хозяин магазина, в котором он приобретался. Мужчины получили аналогичные повреждения", - говорится в сообщении. Ребенок был госпитализирован.

Теги: Роспотребнадзор, Буденновск
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Армения передала РФ рядового Пермякова для отбывания пожизненного срока за убийство семьиАрмения передала РФ рядового Пермякова для отбывания пожизненного срока за убийство семьи
Трагедия произошла в 2015 году в городе Гюмри, где от руки российского военнослужащего погибли семь человек, в том числе двое детейПодробнее
Из Чечни эвакуировали более 40 геевИз Чечни эвакуировали более 40 геев
Правозащитники ждут помощи от европейских государств с визами, чтобы вывезти геев за рубежПодробнее
Суд вынес первый приговор участнику протестов 26 мартаСуд вынес первый приговор участнику протестов 26 марта
Признавший вину Юрий Кулий получил 8 месяцев колонии-поселения за применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, к полицейскомуПодробнее
Усманов записал видеообращение перед судом с НавальнымУсманов записал видеообращение перед судом с Навальным
В дебютной роли видеоблогера Усманов обращается к Навальному на "ты" и называет его "уголовником", "неучем"и "лузером"Подробнее
Экс-сотрудника МВД Захарченко заподозрили в получении взятки в $800 тысячЭкс-сотрудника МВД Захарченко заподозрили в получении взятки в $800 тысяч
В 2016 году в квартире работавшего в антикоррупционном главке полковника обнаружили 8,5 млрд в рублевом эквивалентеПодробнее
Путин назвал "политической шизофренией" обвинения в адрес Трампа о выдаче России секретовПутин назвал "политической шизофренией" обвинения в адрес Трампа о выдаче России секретов
Российский президент заявил о готовности обнародовать запись переговоров своего американского коллеги с Сергеем Лавровым, если США не будут противПодробнее
Распитие алкоголя по телевидению в дневное время предложили запретитьРаспитие алкоголя по телевидению в дневное время предложили запретить
По мнению авторов инициативы, демонстрация употребления спиртных напитков рекламирует нездоровый образ жизниПодробнее
Парламент Петербурга снял с повестки вопрос о референдуме по Исаакиевскому соборуПарламент Петербурга снял с повестки вопрос о референдуме по Исаакиевскому собору
Оппозиция запланировала акцию протеста у стен парламента на полденьПодробнее
Число погибших при обрушении жилого дома в Волгограде увеличилось до четырехЧисло погибших при обрушении жилого дома в Волгограде увеличилось до четырех
В одном из подъездов дома взорвался газПодробнее
Из-под завалов разрушенного подъезда в Волгограде извлекли третьего погибшегоИз-под завалов разрушенного подъезда в Волгограде извлекли третьего погибшего
В результате взрыва газа 16 квартир были полностью разрушеныПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Открытие 70-го Каннского кинофестиваля10 фото
17 мая
Открытие 70-го Каннского кинофестиваля
Как награждали "Спартак"9 фото
18 мая
Как награждали "Спартак"
Лучшие фото недели10 фото
12 мая
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
СпортСборная России по хоккею вышла в полуфинал ЧМВ миреМашина врезалась в пешеходов на Таймс-сквер в Нью-Йорке
В РоссииСуд вынес первый приговор участнику протестов 26 мартаВ РоссииИз Чечни эвакуировали более 40 геев
АФК "Система" ответила на претензии в рамках иска "Роснефти"
Роспотребнадзор из-за ожога ротовой полости у ребенка в Ставрополье ограничил продажу сока
Наезд на пешеходов в Нью-Йорке совершил пытавшийся уйти от полиции водитель
Западная коалиция нанесла удар по колонне правительственных сил в Сирии
Фотохроника 18 мая
Украинская авиакомпания "Урга" попала в "черный список" ЕС
В абхазском селе после 3 лет розыска задержан убийца российских миротворцев
Полиция не нашла террористического следа в наезде на прохожих на Таймс-сквер
Сборная России по хоккею вышла в полуфинал ЧМ
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи