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Президиум Госсовета пройдет на острове Русский в рамках Восточного экономического форума

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Заседание Президиума Государственного совета состоится в рамках III Восточного экономического форума, который пройдет 6-7 сентября во Владивостоке на острове Русский. Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития, рабочую группу по подготовке заседания Президиума Государственного совета возглавил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

"Цель предельно практическая - подготовить предложения по дальнейшему развитию Дальнего Востока. Причем, нам надо вывести для обсуждения у президента России два-три ключевых вопроса", - сказал Шпорт, выступая на коллегии Минвостокразвития.

По мнению губернатора, одним из ключевых вопросов должна стать поддержка демографической динамики.

"Отток (населения с Дальнего Востока - ИФ) пока сохраняется, хотя и сокращается. Необходимо выйти на устойчивый прирост численности населения, создать условия для жизни на Дальнем Востоке. Вторым аспектом должно стать развитие предпринимательства", - сказал В.Шпорт, слова которого приводятся в сообщении.

Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка напомнил, что в 2016 году были созданы очередные четыре территории опережающего развития (ТОР), подписано 72 новых соглашения с резидентами ТОР на общую сумму 126 млрд рублей.

Шпорт также предложил обозначить международную кооперацию со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и, прежде всего, Северо-Восточной Азии.

Теги: Россия
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