Черноморский флот в октябре получит оснащенный "Калибрами" корабль "Вышний Волочек"

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Малый ракетный корабль (МРК) "Вышний Волочек", вооруженный крылатыми ракетами "Калибр", будет передан Черноморскому флоту в октябре этого года, сообщил "Интерфаксу" гендиректор ОАО "Зеленодольский завод им. Горького" Ренат Мистахов.

"Корабли проекта 21631 планируются к сдаче в 2017, 2018 и 2019 годах. Сдачи запланированы на октябрь. В этом году будет сдан "Вышний Волочек", в следующем - "Ингушетия", а "Орехово-Зуево" - в 2019", - заявил Мистахов.

Он отметил, что все МРК этого проекта будут оснащены крылатыми ракетами большой дальности "Калибр". "Все эти корабли идут на Черноморский флот", - сказал гендиректор завода.

Ранее сообщалось о закладке на заводе 10-го корабля ("Град") в серии из 12 единиц малых ракетных кораблей проекта 21631, которые будут построены зеленодольскими судостроителями для Военно-морского флота и в соответствии с техническими требованиями Главного командования ВМФ России.

Пять малых ракетных кораблей проекта 21631 уже выполняют задачи в составе ВМФ России. Это "Град Свияжск", "Углич", "Великий Устюг", "Зеленый Дол" и "Серпухов".