Суд оштрафовал российского рядового за утерю автомата в Сирии

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Вынесен первый приговор военнослужащему российской армии за преступление, совершенное во время боевых действий в Сирии, сообщает в пятницу газета "Коммерсанть".

"Рядовой контрактной службы Артем Хилько, потерявший автомат, отделался штрафом на минимальную сумму и даже сможет продолжить службу в Вооруженных силах", - отмечается в сообщении. При этом точная сумма штрафа не называется.

По данным газеты, Московский окружной военный суд (МОВС) рассмотрел накануне "нерядовое дело за одно заседание". Слушания проходили в закрытом для СМИ режиме, тем не менее изданию стали известны некоторые подробности разбирательства.

Хилько, которому инкриминировали статью 348 УК РФ (нарушение правил сбережения вверенного для служебного пользования оружия, если это повлекло по неосторожности его утрату), в ходе суда полностью признал вину и попросил судью назначить ему минимальное наказание.

Гособвинение запросило для подсудимого штраф в размере 50 тыс. руб. Однако суд учел, что Хилько впервые привлекается к уголовной ответственности, положительно характеризуется командованием части и является участником боевых действий, не стал взыскивать с него и эту сумму.

Газета напоминает, что максимальное наказание по ст. 348 УК РФ - два года лишения свободы. Минимально же утрата оружия карается штрафом в размере до 80 тыс. руб. "Таким образом, рядовой получил самое легкое взыскание", - говорится в публикации.

По данным источников "Коммарсанта", Хилько "вместе с другими военнослужащими Второй гвардейской мотострелковой Таманской ордена Октябрьской Революции и ордена Суворова Краснознаменной дивизии участвовал в обеспечении боевых действий в Сирии". "Военнослужащие принимали грузы, поступающие на базу ВМФ в Тартусе, а затем под собственной охраной доставляли их адресатам", - говорится в статье.

"Во время очередных погрузочных работ рядовой Хилько забыл снять автомат, который повесил на борт грузового "Урала". Как предполагается, в дороге оружие было утеряно. Источник "Ъ" отметил, что военное следствие самым тщательным образом разбиралось в деле об утрате автомата. В результате версия о возможной продаже оружия была полностью исключена", - отметила газета.