Минобороны обнародовало панорамное видео репетиции Парада Победы

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Минобороны РФ обнародовало панорамное видео репетиции Парада Победы в Москве. Во время просмотра видеоролика можно самостоятельно управлять камерой и посмотреть по сторонам во время движения техники и полета авиации.

"В отличие от обычной видеозаписи, на которой окружающее представлено в соответствии с режиссерским сценарием, при просмотре записи с использованием этой технологии зритель сам "переносится" в точку съемки и выбирает куда "бросить взгляд" самостоятельно", - говорится в сообщении на сайте военного ведомства.

Пользователи имеют возможность увидеть генеральную репетицию парада, которая прошла 7 мая, с брони БТР-82 и с борта Ми-28Н "Ночной охотник".