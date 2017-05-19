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Минобороны обнародовало панорамное видео репетиции Парада Победы

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Минобороны РФ обнародовало панорамное видео репетиции Парада Победы в Москве. Во время просмотра видеоролика можно самостоятельно управлять камерой и посмотреть по сторонам во время движения техники и полета авиации.

"В отличие от обычной видеозаписи, на которой окружающее представлено в соответствии с режиссерским сценарием, при просмотре записи с использованием этой технологии зритель сам "переносится" в точку съемки и выбирает куда "бросить взгляд" самостоятельно", - говорится в сообщении на сайте военного ведомства.

Пользователи имеют возможность увидеть генеральную репетицию парада, которая прошла 7 мая, с брони БТР-82 и с борта Ми-28Н "Ночной охотник".

Парад Победы в Москве

14 фотографий
По Красной площади впервые прошел парадный расчет Всероссийского военно-патриотического движения &quot;Юнармия&quot;Знаменные группы батальона почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка выносят на Красную площадь государственный флаг РФ и знамя Победы 1945 годаПодвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) с межконтинентальной баллистической ракетой РС-24 &quot;Ярс&quot;Салют ПобедыЗенитный ракетно-пушечный комплекс &quot;Панцирь-СА&quot; на базе двухзвенного вездехода ДТ-30МТ &quot;Витязь&quot;
Теги: Минобороны, 9 мая
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