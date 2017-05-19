ГД сократила в 2 раза срок принятия поправок ко II чтению законопроекта о реновации

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в пятницу проголосовала за изменение сроков принятия поправок к законопроекту о сносе московских "хрущевок" и создании Фонда содействия реновации жилищного фонда.

Глава комитета по строительству и транспорту Евгений Москвичев предложил установить срок окончания принятия поправок 3 июня. Ранее Совет Думы принял решение продлить срок принятия поправок до 21 июня и рассмотреть законопроект во втором чтении 5 июля.

"Комитет по транспорту и строительству предлагал на Совете Думы рассмотреть вопрос о том, чтобы продлить поправки к закону "О статусе Москвы" и реновации. Вчера Совет Думы согласился продлить поправки. В связи с тем, что мы все работали, все 4 фракции обсуждали основные вопросы, рабочие группы были созданы, все-таки не до 21 июня, а только на две недели поправки продлить, до 3 июня", - сказал на заседании Москвичев.

Согласно законопроекту, принятому в первом чтении, переселяемые в рамках реновации жилого фонда Москвы граждане смогут получить без доплаты равнозначное жилье с площадью не меньше площади освобождаемого жилья и таким же количеством комнат, следует из проекта закона, внесенного в Госдуму группой депутатов. Переселение будет осуществляться в тот же или соседний район проживания.

"Вне района проживания, но в границах административного округа равнозначное помещение может быть предоставлено в случае, если сносимый многоквартирный дом расположен в Центральном, Зеленоградском, Троицком или Новомосковском административном округе", - отмечается в пояснительной записке.