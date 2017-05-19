В Тамани установили официальную скамейку с видом на стройку Керченского моста

Такая же скамейка в скором времени появится и на крымском берегу

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Скамейку весом около 500 кг с официальным логотипом Керченского моста установили на смотровой площадке в Тамани, сообщил в пятницу информационный центр проекта.

Скамейка установлена недалеко от памятника морякам-десантникам Черноморского флота "Пушка Лендера", откуда открывается панорамный вид на строительство объекта.

"Спинка скамейки выполнена в форме судоходной арки, рядом большие буквы "Крымский мост". Длина лавки - около 5 м, высота - 1 м. Скамейка выполнена в сине-голубых тонах - это цветовая гамма официального логотипа моста. Планируется, что туристы будут тут не только фотографироваться, но и любоваться мостом. Конструкция выполнена таким образом, что сидеть на ней можно с двух сторон", - говорится в пресс-релизе "Крымского моста".

Такая же скамейка в скором времени появится и на крымском берегу.

Проект Керченского моста получил положительное заключение Главгосэкспертизы в феврале 2016 года. 19-километровый мост станет самым протяженным в России, он соединит Крымский полуостров с материковой РФ автомобильной и железной дорогами. Пропускная способность четырехполосной автотрассы составит 40 тыс. машин в сутки, железная дорога будет включать два пути с пропускной способностью 47 пар поездов в сутки. Для пропуска судов предусмотрен арочный пролет длиной 227 м и высотой 35 м. Движение машин по мосту должно открыться в декабре 2018 года, поездов - 1 декабря 2019 года.

Общая стоимость Керченского моста составит 227,92 млрд рублей в ценах соответствующих лет. Генподрядчиком строительства моста является компания "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга.

Ежесуточно на объекте задействовано более 200 основных единиц техники, более 20 единиц плавсредств и более 5 тыс. человек. В настоящее время идут работы по монтажу судоходных арок моста.