День славянской письменности и культуры в Челябинске отметят крестным ходом

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Крестный ход, приуроченный ко Дню славянской письменности и культуры, состоится в Челябинске в воскресенье, 21 мая, сообщает пресс-служба Челябинской епархии в пятницу.

Перед шествием митрополит Челябинский и Златоустовский Никодим совершит божественную литургию в Свято-Симеоновском кафедральном соборе. Общегородской крестный ход начнется в 11:00 по местному времени, говорится в сообщении.

"В молитвенном шествии, посвященном равноапостольным Кириллу и Мефодию, примут участие священники и прихожане всех челябинских храмов. Рука об руку будут идти казаки, скауты, сестры милосердия, ученики православной гимназии", - говорится в пресс-релизе.

Чествование святых Кирилла и Мефодия пройдет в Челябинске в десятый раз. Верующие выйдут из Свято-Симеоновского храма на Свердловский проспект и прошествуют до Александро-Невской церкви на Алом поле. Завершится шествие праздничным молебном.

День славянской письменности и культуры празднуют не только в России. Этот день официально отмечают в Болгарии, Македонии и других славянских странах.