Instagram назвали самой вредной для психического здоровья соцсетью

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Британское Королевское общество здравоохранения назвало Instagram самой вредной соцсетью точки зрения влияния на психическое здоровье молодых людей, сообщает в пятницу "Би-би-си".

В опросе приняли участие около 1,5 тыс. человек в возрасте от 14 до 24 лет, респонденты должны были оценить, какая из пяти популярных социальных медиа-платформ оказывает наиболее негативное влияние на психику пользователей. Им предложили оценить платформы по ряду категорий, а также ответить на вопросы о влиянии платформ на здоровье и благополучие.

По итогам опроса выяснилось, что видеоплатформа YouTube оказывает наиболее блогоприятное влияние на психическое здоровье, второе место занял Twitter, замыкают список Facebook. Snapchat и, на последнем месте, Instagram.